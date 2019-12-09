Лидер французских левых получил условный срок и штраф за запугивание

Французский суд назначил лидеру левой партии "Непокоренная Франция" Жану-Люку Меланшон трехмесячный условный тюремный срок и штраф в размере 8000 евро за запугивание чиновников, которые расследуют финансирования его партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" ссылкой на BBC.

В октябре 2018 года прокуроры проводили обыски в его партийных офисах и в доме политика. Позже появилось видео, на котором Меланшон толкал полицейского и кричал "Я - республика".

Также он со своими соратниками пытался прорваться в партийный штаб.

Меланшон возглавляет партию "Непокоренная Франция" и поддерживает акции протеста "желтых жилетов". Он баллотировался на президентских выборах 2017 года и набрал 19,5% голосов в первом туре.

Парижская прокуратура расследовала нарушения в финансировании избирательной кампании Меланшона и подозрения в том, что его партия неправильно использовала средства ЕС, нанимая помощников в парламенте. Дело было передано следственным судьям.

Меланшон назвал обвинение "политически мотивированным". Он обвиняет президента Макрона в защите интересов влиятельных бизнес-элит вместо борьбы с бедностью.