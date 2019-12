Глава МЗС Німеччини не бачить причин зміни санкційного режиму ЄС щодо РФ

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наразі відсутні причини для зміни санкційної політики ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

"Внесок Росії у пошук миру в Україні є ключовим для поліпшення відносин між ЄС і РФ. Люди на сході України занадто довго чекали миру. На даний момент немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - цитує відомство Мааса.

FM @HeikoMaas: 🇷🇺 contribution to find peace in the 🇺🇦 is key for improvement of the EU-Russia relations. People in Eastern Ukraine have been waiting much too long for peace. At the moment no reason to change EU sanctions regime. pic.twitter.com/HVGR2zro7p