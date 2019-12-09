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Глава МЗС Німеччини не бачить причин зміни санкційного режиму ЄС щодо РФ

Понеділок, 9 грудня 2019, 15:10

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наразі відсутні причини для зміни санкційної політики ЄС щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter МЗС Німеччини.

"Внесок Росії у пошук миру в Україні є ключовим для поліпшення відносин між ЄС і РФ. Люди на сході України занадто довго чекали миру. На даний момент немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - цитує відомство Мааса.

Нагадаємо, в офісі президента України підтвердили двосторонню зустріч Володимира Зеленського з його російським колегою Владіміром Путіним після переговорів у нормандському форматі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".

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