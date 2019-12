Глава МИД Германии не видит причин изменения санкционного режима ЕС в отношении РФ

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для изменения санкционной политики ЕС в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter МИД Германии.

"Вклад России в поиск мира в Украине является ключевым для улучшения отношений между ЕС и РФ. Люди на востоке Украины слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС", - цитирует ведомство Мааса.

FM @HeikoMaas: 🇷🇺 contribution to find peace in the 🇺🇦 is key for improvement of the EU-Russia relations. People in Eastern Ukraine have been waiting much too long for peace. At the moment no reason to change EU sanctions regime. pic.twitter.com/HVGR2zro7p