У Зеленського офіційно підтвердили зустріч із Путіним

В офісі президента України підтвердили зустріч Володимира Зеленського з його російським колегою Владіміром Путіним після переговорів у нормандському форматі в Парижі.

Про це заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після зустрічі чотирьох лідерів у нормандському форматі президент Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Російської Федерації Влідіміром Путіним", - сказав він.

Раніше стало відомо, що глава "Газпрому" Алексєй Міллер і міністр енергетики РФ Александр Новак візьмуть участь у зустрічі президента РФ Владіміра Путіна і президента України Володимира Зеленського в Парижі.

Те, що ця зустріч не буде поєднана із чотиристороннім нормандським форматом, дозволяє припустити, що буде йтися про питання, не пов’язані із виконанням Мінських домовленостей. Раніше публічно називали одне таке питання – газові переговори. Українська сторона неодноразово визнавала, що у разі ініціативи з боку РФ буде готова обговорити газове питання на зустрічі в Парижі.

Як повідомлялося, раніше в офісі президента виклали детальний опис позиції України щодо врегулювання на Донбасі. Читайте про нього у публікації "Вибори, Конституція та "представники Донбасу": на що погодиться Зеленський на саміті в Парижі".