Путін прибув до Парижа на саміт "нормандської четвірки"
Президент РФ Владімір Путін прибув у Париж, де в понеділок пройде саміт "нормандської четвірки".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
Літак російського президента приземлився в аеропорту Шарль де Голль, де Путін пересів в лімузин Aurus і попрямував в Єлисейський палац.
При цьому у Єлисейському палаці вже перебувають глава "Газпрому" Алексєй Міллер і міністр енергетики РФ Александр Новак.
Крім переговорів в "нормандському форматі", в резиденції глави французької держави пройде і серія паралельних двосторонніх розмов лідерів. Так, до початку чотиристороннього саміту у президента РФ заплановані окремі переговори - спочатку з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, потім з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Нормандська четвірка" збереться в залі "Мюрат" Єлисейського палацу приблизно в 17.00 за київським часом.
На переговори лідерів відводиться дві години 45 хвилин.
Зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським запланована на понеділок вже після переговорів у "нормандському форматі".