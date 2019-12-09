Путин прибыл в Париж на саммит "нормандской четверки"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник пройдет саммит "нормандской четверки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Самолет российского президента приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus и направился в Елисейский дворец.

При этом в Елисейском дворце уже находятся глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме переговоров в "нормандском формате", в резиденции главы французского государства пройдет и серия параллельных двусторонних разговоров лидеров. Так, до начала четырехстороннего саммита у президента РФ запланированы отдельные переговоры - сначала с канцлером Германии Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Нормандская четверка" соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 17.00 по киевскому времени.

На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут.

Встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на понедельник уже после переговоров в "нормандском формате".