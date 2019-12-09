Венеціанська комісія розкритикувала зміни щодо Верховного суду у судовій реформі Зеленського

Критичні зауваження Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) щодо закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" № 193-ІХ стосуються здебільшого положень скорочення кількості суддів Верховного суду і проведення нового конкурсу до нього.

Про це йдеться у статті "Очищуй повільно: що сподобалося і що обурило "Венеціанку" в судовій реформі Зеленського", в якій проаналізований висновок Венеціанської комісії.

Комісія зазначила, що у суспільства можуть існувати перестороги щодо доброчесності деяких суддів Верховного суду, оскільки 44 із них були призначені попри негативний висновок Громадської ради доброчесності (ГРД).

Однак, на думку комісії, новий конкурс для суспільства та самих суддів "може створити враження, що в результаті кожних наступних виборів нова влада може за своїм бажанням звільняти суддів із посад". Це, на думку комісії, може становити загрозу для незалежності судової влади, оскільки за загальним правилом судді мають обиратись пожиттєво, інакше виконавча влада зможе на них легко впливати, погрожуючи звільненням.

Також "Венеціанка" комісія зауважила, що пояснювальна записка до законопроєкту не обґрунтовувала, чому суддів Верховного суду треба скоротити і чому залишитись має саме 100 суддів. Саме тому, на думку комісії, таке скорочення виглядає необґрунтованим і свавільним.

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"Комісія наголосила, що зменшення кількості суддів Верховного суду, поставить під загрозу ефективний розгляд судом великої кількості справ, які накопичились у суді" - зазначається у статті.