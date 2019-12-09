"Венеціанка" похвалила очищення суддівського самоврядування в реформі Зеленського

Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія в цілому позитивно оцінила положення закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" № 193-ІХ, які стосуються очищення органів суддівського врядування.

Про це йдеться у статті "Очищуй повільно: що сподобалося і що обурило "Венеціанку" в судовій реформі Зеленського", в якій проаналізований висновок Венеціанської комісії.

Зокрема, комісія позитивно оцінила залучення міжнародних експертів у роботі Конкурсної комісії до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) та очищенні Вищої ради правосуддя (ВРП) від недоброчесних членів через Етичну комісію.

На думку "Венеціанки", участь міжнародних експертів підвищує "суспільну довіру до судової влади та може допомогти подолати "корпоративізм", коли недоброчесні судді стримують очищення судів.

"Комісія наголосила, що такий підхід відповідає попереднім висновкам комісії щодо важливості залучення міжнародних експертів в умовах України та надання їм ключової ролі, зокрема у процесі добору суддів Вищого антикорупційного суду" - йдеться у статті.

Також "Венеціанка" привітала "зближення" ВРП та ВККС (остання тепер стає фактично допоміжним органом ВРП), оскільки визнала, що існування цих двох органів ускладнює систему суддівського врядування в Україні, і фактично закликала у майбутньому відмовитись від ВККС.

Водночас комісія зазначила, що прописаний у законі механізм звільнення суддів, у якому ключова роль належить Етичній комісії, може поставити під сумнів незалежність ВРП і бути визнаним неконституційним.