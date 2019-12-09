Нідерланди знизили рівень терористичної загрози вперше з 2013 року
Понеділок, 9 грудня 2019, 18:51
Нідерландське національне антитерористичне агентство (NCTV) знизило рівень загрози теракту в країні вперше з 2013 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал NOS.
"Ми як і раніше спостерігаємо напади джихадистів на Заході. Але ситуація незрівнянна з періодом 2015-2017 років, коли ми спостерігали десятки атак у Європі щороку", - заявили в агентстві.
NCTV знизив рівень загрози з четвертого рівня до третього за п'ятибальною шкалою.
Тепер ймовірність теракту перестала бути "реальною", і змінилася на "можливу".
Найвищий рівень терористичної загрози в Нідерландах був лише в перші години після нападу терориста в трамваї в Утрехті в березні.
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