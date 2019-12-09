Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые с 2013 года
Понедельник, 9 декабря 2019, 18:51
Нидерландское национальное антитеррористическое агентство (NCTV) снизило уровень угрозы теракта в стране впервые с 2013 года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал NOS.
"Мы по-прежнему наблюдаем нападения джихадистов на Западе. Но ситуация несравнима с периодом 2015-2017 годов, когда мы наблюдали десятки атак в Европе ежегодно", - заявили в агентстве.
NCTV снизил уровень угрозы с четвертого уровня до третьего по пятибалльной шкале.
Теперь вероятность теракта перестала быть "реальной", и изменилась на "возможную".
Самый высокий уровень террористической угрозы в Нидерландах был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте в марте.
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