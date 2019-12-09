Газопровід "Північний потік-2" не збудують у визначені терміни

Компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2" повідомила про затримки із завершенням спорудження газогону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ми запланували, що в найближчі місяці завершимо проєкт згідно з усіма правовими та технічними нормами", - заявили в компанії.

Утім, у компанії не змогли назвати точної дати завершення спорудження трубопроводу через погодні умови. Раніше планувалося до кінця 2019 року ввести об'єкт в експлуатацію.

На даний момент прокладено вже 2,1 тисячі кілометрів труб двох ниток газогону. Ще залишилося прокласти близько 300 кілометрів. Планується, що після введення в експлуатацію цим газогоном щороку транспортуватиметься з Росії до Німеччини 55 мільярдів кубометрів газу.

Приблизно така сама кількість газу щороку з Росії надходить газопроводом "Північний потік-1", введеним у експлуатацію раніше.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США включить санкції проти компаній, які беруть участь у побудові "Північного потоку-2", в оборонний бюджет на наступний рік. Його затвердять до 25 грудня.