Польща перейняла компандування силами швидкого реагування НАТО

Польща бере на себе з сьогоднішнього дня командування так званим вістрям НАТО, тобто силами дуже високої готовності, здатними до реагування протягом кількох днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Спільні Оперативні Сили Дуже Високої Готовності (VJTF), тобто наше вістря, це значний вклад у спільну оборону і сильна презентація можливостей Польщі. Ці сили можна миттєво розташовувати для оборони будь-якої країни-союзникаиперед будь-якою загрозою", - заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

VJTF були створені у відповідь на російську анексію Криму в 2014 році. З моменту свого заснування вони функціонують як елемент стратегії стримування Росії. До їх складу входять військовослужбовці підвищеної бойової готовності, делеговані на основі ротації державами-членами. Ці військовослужбовці залишаються в своїх місцях дислокації, але вони повинні бути здатні протягом 48-72 годин потрапити в будь-яке потрібне місце.

За даними НАТО, до "вістря" входять близько 6 тисяч військовослужбовців, у тому числі близько 3 тисяч з Польщі. Також до сил швидкого реагування входять підрозділи з Болгарії, Чехії, Угорщини, Італії, Литви, Латвії, Португалії, Румунії, Іспанії, Словаччини, Туреччини і Великої Британії.

Сша заявляють про підтримку VJTF повітряними силами та іншими бойовими ресурсами.

VJTF складається з сухопутних військ, військово-повітряних, морських і спеціальних сил і є частиною 40-тисячних Сил реагування НАТО. Щоб розділити тягар високої бойової готовності, провідну бригаду VJTF щорічно виставляє інша держава. У 2018 році це була Італія, а в 2019 - Німеччина.