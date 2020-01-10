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В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж

П'ятниця, 10 січня 2020, 14:16

Літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines, що виконував рейс з Москви, здійснив жорстку посадку в турецькій Анталії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширив турецький портал AirportHaber, який відстежує події в сфері цивільної авіації.

За даними порталу, пілоти літака A321-200 запросили екстрену посадку у зв'язку із задимленням. При приземленні одне шасі літака від удару деформувало фюзеляж.

За даними РБК, лайнер вилетів з Москви вранці 10 січня, він летів без пасажирів, екіпаж не постраждав.

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