В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж

Літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines, що виконував рейс з Москви, здійснив жорстку посадку в турецькій Анталії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширив турецький портал AirportHaber, який відстежує події в сфері цивільної авіації.

За даними порталу, пілоти літака A321-200 запросили екстрену посадку у зв'язку із задимленням. При приземленні одне шасі літака від удару деформувало фюзеляж.

Bu sabah Moskova'dan Antalya'ya inen Rus havayolu Nordwind'e ait Airbus A321-200 tipi VQ-BRS kuyruk tescilli yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın inişte duman uyarısı yaptığı ve acil iniş istediği öğrenildi.



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За даними РБК, лайнер вилетів з Москви вранці 10 січня, він летів без пасажирів, екіпаж не постраждав.