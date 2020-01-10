У Румунії вирішили провести дострокові вибори
Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив у п'ятницю після багатогодинної зустрічі з президентом Клаусом Йоганнісом, що вони вирішили розпочати процедури проведення дострокових парламентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.ro.
"Я це чітко кажу. Президент Румунії і я вирішили, що Румунії найкраще ініціювати дострокові вибори", - сказав прем'єр-міністр.
Він повідомив, що створено робочу групу, яка вестиме переговори з партіями, щоб отримати їхню підтримку щодо процедури проведення позачергових виборів.
Людовик Орбан пояснив, що румуни більше не хочуть, щоб Соціал-демократична партія була при владі, яка діє "як гальмо" в парламенті, і єдине рішення - організувати дострокові вибори якомога ближче до місцевих виборів, які мають відбутися в травні.
"Існує два рішення для запуску процедури, залежно від еволюції подій ми оберемо одне з двох рішень. Я вважаю за краще зараз не вступати в тактичні дискусії ", - сказав Орбан, голова Націонал-ліберальної партії (PNL).
Нагадаємо, Йоганніс переміг на виборах президента у листопаді і почав другий термін на посаді.