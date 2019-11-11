Йоганніс переміг у першому турі виборів президента Румунії

Президент Румунії Клаус Йоганніс переміг в першому турі президентських виборів країни в неділю, 10 листопада, згідно з підрахунком голосів 99,99% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Йоганніс отримує 36,6%, а його найближчий конкурент, колишній прем'єр-міністр від Соціал-демократів Віоріка Денчіле - 23,7%.

Йоганніс заявив про перемогу в неділю ввечері перед прихильниками у своєму штабі. "Ми побили соціал-демократів", - сказав 60-річний лідер.

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"Але війна не закінчена. Ми повинні зробити ще два кроки вперед за два тижні", - сказав він, маючи на увазі другий тур голосування 24 листопада.

Денчіле тим часом сказала, що "задоволена" результатом, додавши: "Ми присутні у другому турі, я дякую тим, хто проголосував серцем".

На третьому місці з близько 13,9% опинився Дан Барна - представник нещодавно сформованої проєвропейської партії "Союз Збережи Румунію".

Після перемоги Йоганніс, відомий активною боротьбою з хабарництвом та підтримкою його дій Заходом, зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Переобрання Йоганніса також може підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.