Більшість мешканців Албанії і Косова підтримують об’єднання двох країн
Більшість громадян Албанії і Косова підтримали б об’єднання двох країн у разі проведення відповідного референдуму.
Такими є дані дослідження Фонду відкритого суспільства в Албанії і Косові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.
В Албанії об’єднання з Косовом підтримують 74,8% опитаних.
У Косові відсоток підтримки уніфікації дещо нижчий – близько 64%.
Проти об’єднання особливо налаштовані міські жителі, як в Албанії, так і в Косові.
Аргументи проти об'єднання різні, але віра в те, що дві країни окремо житимуть краще, переважає.
Респонденти в Албанії, які вважають, що об'єднання можливе, дотримуються думки, що ключовим фактором у його реалізації буде міжнародне співтовариство, опитані з Косова поділяють думку, що такий сценарій може бути реалізований тільки лідерами двох країн.