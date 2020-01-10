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Більшість мешканців Албанії і Косова підтримують об’єднання двох країн

П'ятниця, 10 січня 2020, 15:25

Більшість громадян Албанії і Косова підтримали б об’єднання двох країн у разі проведення відповідного референдуму.

Такими є дані дослідження Фонду відкритого суспільства в Албанії і Косові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

В Албанії об’єднання з Косовом підтримують 74,8% опитаних.

У Косові відсоток підтримки уніфікації дещо нижчий – близько 64%.

Проти об’єднання особливо налаштовані міські жителі, як в Албанії, так і в Косові.

Аргументи проти об'єднання різні, але віра в те, що дві країни окремо житимуть краще, переважає.

Респонденти в Албанії, які вважають, що об'єднання можливе, дотримуються думки, що ключовим фактором у його реалізації буде міжнародне співтовариство, опитані з Косова поділяють думку, що такий сценарій може бути реалізований тільки лідерами двох країн.

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