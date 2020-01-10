Большинство жителей Албании и Косова поддерживают объединение двух стран
Пятница, 10 января 2020, 15:25
Большинство граждан Албании и Косова поддержали бы объединение двух стран в случае проведения соответствующего референдума.
Таковы данные исследования Фонда открытого общества в Албании и Косове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.
В Албании объединение с Косовом поддерживают 74,8% опрошенных.
В Косове процент поддержки объединения несколько ниже - около 64%.
Против особенно настроены городские жители, как в Албании, так и в Косове.
Респонденты в Албании, которые считают, что объединение возможно, придерживаются мнения, что ключевым фактором в его реализации является международное сообщество, опрошенные из Косова разделяют мнение, что такой сценарий может быть реализован только лидерами двух стран.
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