Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Румынии решили провести досрочные выборы

Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсацию украинским фирмам

Иран откроет "черные ящики" в пятницу, но готов передать их другим странам






Большинство жителей Албании и Косова поддерживают объединение двух стран

Пятница, 10 января 2020, 15:25

Большинство граждан Албании и Косова поддержали бы объединение двух стран в случае проведения соответствующего референдума.

Таковы данные исследования Фонда открытого общества в Албании и Косове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

В Албании объединение с Косовом поддерживают 74,8% опрошенных.

В Косове процент поддержки объединения несколько ниже - около 64%.

Против особенно настроены городские жители, как в Албании, так и в Косове.

Респонденты в Албании, которые считают, что объединение возможно, придерживаются мнения, что ключевым фактором в его реализации является международное сообщество, опрошенные из Косова разделяют мнение, что такой сценарий может быть реализован только лидерами двух стран.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Албания Косово
powered by lun.ua