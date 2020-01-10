Посол Ірану в Британії заперечив будь-яку очистку місця авіакатастрофи

Посол Ірану у Британії 10 січня спростував інформацію про те, що Іран розчищав бульдозером місце катастрофи українського літака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Хамід Баейдінеджад у інтерв'ю Sky News, заявив, що такі повідомлення є "абсолютно абсурдними". Журналіст, який проводив бесіду, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення.

У п'ятницю знімальна група CBS News побувала на місці катастрофи і підтвердила дані про те, що його розчищали, і там залишилося дуже мало уламків. Водночас це місце не охороняють, і неофіційні особи, очевидно сміттярі, продовжують шукати там предмети, щоб забрати.

Свідки розповіли, що бачили, як у четвер приїхала вантажівка та важка техніка, які забрали більшу частину уламків. Іран не сказав, куди відвезли уламки.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".

Тегеран заявив, що 10 січня оцінить стан чорних скриньок з літака МАУ і якщо виявить пошкодження, які можуть завадити проаналізувати інформацію, звернеться за допомогою до інших країн.

Держсекретар Майк Помпео заявив, що наразі не може виключити версію, що причиною катастрофи літака МАУ в Ірані став механічний збій.