Посол Ирана в Великобритании опроверг любую очистку места авиакатастрофы

Посол Ирана в Великобритании 10 января опроверг информацию о том, что Иран расчищал бульдозером место катастрофы украинского самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Хамид Баейдинеджад в интервью Sky News, заявил, что такие сообщения "абсолютно абсурдны". Журналист, проводивший беседу, отметил, что эти кадры показывало даже иранское телевидение.

В пятницу съемочная группа CBS News побывала на месте катастрофы и подтвердила данные о том, что его расчищали, и там осталось очень мало обломков. В то же время это место не охраняют, и неофициальные лица, очевидно мусорщики, продолжают искать там предметы, чтобы забрать.

Свидетели рассказали, что видели, как в четверг приехали грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иран не сказал, куда отвезли обломки.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что пока не может исключить версию, что причиной катастрофы самолета МАУ в Иране стал механический сбой.