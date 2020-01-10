Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Авіакатастрофа МАУ: Україна отримала доступ до чорних скриньок та записів диспетчерів

Генсек НАТО не бачить причин не вірити повідомленням про збиття літака МАУ ракетою

У Румунії вирішили провести дострокові вибори

Єврокомісія не бачить переконливих доказів, що літак МАУ збила ракета






У США заявили про "агресивне наближення" корабля РФ до американського есмінця в Аравійському морі

П'ятниця, 10 січня 2020, 20:13

Російський військовий корабель "агресивно наблизився" до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, ігноруючи попередження від американського судна і збільшуючи ризик зіткнення.

Про це повідомили ВМС США в п'ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"У четвер під час проведення планових операцій в північній частині Аравійського моря, до USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ", - йдеться в заяві П'ятого флоту ВМС США, який курирує військово-морські операції на Близькому Сході.

" Farragut дав п'ять коротких залпів, Міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і зажадав від російського судна змінити курс відповідно до міжнародних правил морського руху. Російське судно спочатку відмовилося, але в кінцевому підсумку змінило курс", - йдеться в заяві.

Відео інциденту, яке є у розпорядженні телеканалу, показує, як російський військовий корабель швидко наближається до американського корабля Farragut. Корабель наблизився до есмінця на відстань 60 метрів, перш ніж змінив курс.

Це сталося приблизно через сім місяців після іншого інциденту в Тихому океані, коли американські і російські військові кораблі підійшли так близько, що американському кораблю довелося виконати екстрений маневр, щоб уникнути зіткнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua