У США заявили про "агресивне наближення" корабля РФ до американського есмінця в Аравійському морі

Російський військовий корабель "агресивно наблизився" до есмінця ВМС США в Аравійському морі в четвер, ігноруючи попередження від американського судна і збільшуючи ризик зіткнення.

Про це повідомили ВМС США в п'ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"У четвер під час проведення планових операцій в північній частині Аравійського моря, до USS Farragut агресивно наблизився корабель ВМФ РФ", - йдеться в заяві П'ятого флоту ВМС США, який курирує військово-морські операції на Близькому Сході.

" Farragut дав п'ять коротких залпів, Міжнародний морський сигнал про небезпеку зіткнення, і зажадав від російського судна змінити курс відповідно до міжнародних правил морського руху. Російське судно спочатку відмовилося, але в кінцевому підсумку змінило курс", - йдеться в заяві.

Відео інциденту, яке є у розпорядженні телеканалу, показує, як російський військовий корабель швидко наближається до американського корабля Farragut. Корабель наблизився до есмінця на відстань 60 метрів, перш ніж змінив курс.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkh pic.twitter.com/DQDRn3dDRm — CNN (@CNN) January 10, 2020

Це сталося приблизно через сім місяців після іншого інциденту в Тихому океані, коли американські і російські військові кораблі підійшли так близько, що американському кораблю довелося виконати екстрений маневр, щоб уникнути зіткнення.