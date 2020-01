Президент Ірану про збитий літак МАУ: глибоко шкодуємо про цю трагічну помилку

Президент Ірану Хасан Рухані назвав "великою трагедією" катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей. Слідство продовжується, щоб визначити і переслідувати винних у цій великій трагедії і помилці, яку неможливо простити", - написав Рухані.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm