Президент Ірану про збитий літак МАУ: глибоко шкодуємо про цю трагічну помилку

Президент Ірану Хасан Рухані назвав "великою трагедією" катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що, на жаль, ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей. Слідство продовжується, щоб визначити і переслідувати винних у цій великій трагедії і помилці, яку неможливо простити", - написав Рухані.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку. Мої думки і молитви з усіма сім'ями, які перебувають у траурі. Я висловлюю щирі співчуття", - додав іранський президент.

Окремо президент заявив, що Іран обіцяє переслідувати військових, які збили літак МАУ.

Нагадаємо, іранські військові офіційно заявили, що помилково збили український пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України".

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою "земля-повітря", а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".