Швеція спрямує в Іран групу спеціалістів для допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ

Міністерство закордонних справ Швеції направить до Ірану групу спеціалістів для надання консульської допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це заявила глава МВС Швеції Анне Лінде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio.

Зазначається, що групу шведських спеціалістів відправляють в Іран, оскільки в авіакатастрофі загинуло так багато людей, пов'язаних зі Швецією.

"Завдання полягає в основному у вирішенні консульських питань, таких як сімейні контакти та співпраця з іранською владою. Ми співпрацюємо з іншими міністерствами і відомствами з приводу того, як повинен виглядати остаточний склад цієї групи", - сказала міністр.

Наразі іноземним співробітникам важливо отримати візу в Іран, оскільки у деяких інших країн з візами виникли проблеми.

Водночас Анне Лінде сподівається, що група скоро прибуде в Іран.