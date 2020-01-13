Делегація України повертається до роботи в ПАРЄ - депутат

Верховна Рада цього тижня ухвалить постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці в Facebook член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

"Сьогодні це рішення буде затверджено на комітеті з міжнародних справ ВР. Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", - написав Гончаренко.

Як відомо, на осінній сесії керівництво Ради офіційно не представило в секретаріат ПАРЄ списку нової делегації для затвердження її повноважень - на знак протесту проти повернення делегації РФ в асамблею.

У червні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила російської делегації (яка в 2014 році була позбавлена ​​права голосу в асамблеї через анексію Криму) повернутися в ПАРЄ.

Зараз делегація РФ бере участь в роботі ПАРЄ без будь-яких обмежень. У грудні Венеціанська комісія розглянула прохання регламентного комітету ПАРЄ роз'яснити статус депутатів Держдуми РФ, обраних з урахуванням голосів громадян анексованого Криму.

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"Венеціанка" визнала, що ПАРЄ не зобов’язана відмовляти у визнанні повноважень депутатів з держави-члена РЄ, яка анексувала частину іншої держави.

Документ підкреслює, що обов’язок відмовлятися визнавати анексію поширюється також на ПАРЄ. Водночас, на думку ВК, "це не обов’язково повинно призводити до позбавлення повноважень усієї делегації тієї держави, що здійснила анексію (тобто Росії. - ЄП)". Тобто наявність у складі РФ анексованого Криму ще не позбавляє російських депутатів права на участь у роботі ПАРЄ.

За даними "Європейської правди", "Венеціанка" при цьому наголосила на можливості застосування інших санкцій/обмежень у ПАРЄ проти депутатів від РФ, обраних за партійними списками, лише через факт голосування за них в анексованому Криму, причому в окремих випадках можливе навіть повне позбавлення повноважень всіх або частини російських делегатів.

Повноваження делегації РФ можуть бути знову оскаржені за процедурним питанням на наступній сесії ПАРЄ.