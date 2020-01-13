Делегация Украины возвращается к работе в ПАСЕ – депутат

Верховная рада на этой неделе примет решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - написал Гончаренко.

Как известно, на осенней сессии руководство Рады официально не подало в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения его полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

В июне этого года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений. В декабре Венецианская комиссия рассмотрела просьбу регламентного комитета ПАСЕ разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыма.

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"Венецианка" признала, что ПАСЕ не обязана отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другого государства.

Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. Однако, по мнению ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию (то есть России. - ЕП)". То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

По данным "Европейской правды", "Венецианка" при этом отметила возможность применения других санкций / ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, просто из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму, причем в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

Полномочия делегации РФ могут быть снова оспорены по процедурным вопросам на следующей сессии ПАСЕ.