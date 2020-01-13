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До тижневого порядку денного Ради внесли 5 євроінтеграційних законопроєктів

Понеділок, 13 січня 2020, 16:50

До порядку денного Верховної ради на цей тиждень внесли п'ять євроінтеграційних законопроєктів.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Приємно, що 5 законопроєктів, внесених до порядку денного на цей тиждень, належать до парламентсько-урядової євроінтеграційної дорожньої карти", - заявив Кулеба на Погоджувальній раді 13 січня.

Він підкреслив, що уряд просить підтримати згадані законопроєкти, зокрема, щодо захисту інтелектуальної власності.

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Кулеба Асоціація з ЄС
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