До тижневого порядку денного Ради внесли 5 євроінтеграційних законопроєктів

До порядку денного Верховної ради на цей тиждень внесли п'ять євроінтеграційних законопроєктів.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Приємно, що 5 законопроєктів, внесених до порядку денного на цей тиждень, належать до парламентсько-урядової євроінтеграційної дорожньої карти", - заявив Кулеба на Погоджувальній раді 13 січня.

Він підкреслив, що уряд просить підтримати згадані законопроєкти, зокрема, щодо захисту інтелектуальної власності.

"Щодо законопроєкту про створення Фонду розвитку підприємництва, бажано, щоб він був ухвалений якнайшвидше. Ми будемо вдячні парламенту за це, тут кожен день має значення", - сказав Кулеба.

Урядовець також додав: "Ми бачимо, що не внесений до порядку денного проєкт закону про повну загальну середню освіту, і розуміємо, чому, але сподіваємося, що закон буде ухвалений найближчим часом з огляду на його важливість".