До тижневого порядку денного Ради внесли 5 євроінтеграційних законопроєктів
Понеділок, 13 січня 2020, 16:50
До порядку денного Верховної ради на цей тиждень внесли п'ять євроінтеграційних законопроєктів.
Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Приємно, що 5 законопроєктів, внесених до порядку денного на цей тиждень, належать до парламентсько-урядової євроінтеграційної дорожньої карти", - заявив Кулеба на Погоджувальній раді 13 січня.
Він підкреслив, що уряд просить підтримати згадані законопроєкти, зокрема, щодо захисту інтелектуальної власності.
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