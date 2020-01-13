В повестку дня Рады на неделю внесли пять евроинтеграционных законопроектов

В повестку дня Верховной рады на эту неделю внесли пять евроинтеграционных законопроектов.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Приятно, что 5 законопроектов, внесенных в повестку дня на эту неделю, относятся к парламентско-правительственной евроинтеграционной дорожной карты", - заявил Кулеба на согласительном совете 13 января.

Он подчеркнул, что правительство просит поддержать упомянутые законопроекты, в частности, по защите интеллектуальной собственности.

"По законопроекту о создании Фонда развития предпринимательства желательно, чтобы он был принят как можно скорее. Мы будем благодарны парламенту за это, здесь каждый день имеет значение", - сказал Кулеба.

Чиновник также добавил: "Мы видим, что не внесен в повестку дня проект закона о полном общем среднем образовании, и понимаем, почему, но надеемся, что закон будет принят в ближайшее время, учитывая его важность".