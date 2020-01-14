Підсанкційний соратник Путіна програв справу проти фінських банків

Російський бізнесмен Борис Ротенберг програв у Гельсінському повітовому суді справу проти чотирьох фінських банків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Суд відхилив позов Ротенберга, який стосувався банківських послуг і компенсації за дискримінацію. Йшлося про те, чи зобов'язані Handelsbanken, Nordea, OP Yrityspankki і Danske Bank надавати послуги бізнесменові у Фінляндії.

Суд не знайшов доказів того, що Ротенберг проживає в Європейській економічній зоні. Тому у нього немає прав на отримання основних банківських послуг, гарантованих законом.

Ротенберг зобов'язаний покрити судові витрати в розмірі близько 530 000 євро.

Ротенберг включений в санкційний список США. На думку США, Ротенберг є членом близького кола президента РФ Владіміра Путіна і таким чином залучений в конфлікт в Україні.

Згідно з рішенням повітового суду, через санкції надання послуг для Ротенберга стало б великим ризиком для банків. Фінські банки могли б теж потрапити під санкції США.