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Подсанкционный соратник Путина проиграл дело против финских банков

Вторник, 14 января 2020, 08:07

Российский бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в Хельсинкском уездном суде дело против четырех финских банков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Суд отклонил иск Ротенберга, который касался банковских услуг и компенсации за дискриминацию. Речь шла о том, обязаны Handelsbanken, Nordea, OP Yrityspankki и Danske Bank предоставлять услуги бизнесмену в Финляндии.

Суд не нашел доказательств того, что Ротенберг проживает в Европейской экономической зоне. Поэтому у него нет прав на получение основных банковских услуг, гарантированных законом.

Ротенберг обязан покрыть судебные издержки в размере около 530 000 евро.

Ротенберг включен в санкционный список США. По мнению США, Ротенберг является членом ближнего круга президента РФ Владимира Путина и таким образом вовлечен в конфликт в Украине.

Согласно решению уездного суда, через санкции оказание услуг для Ротенберга стало бы большим риском для банков. Финские банки могли бы тоже попасть под санкции США.

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Финляндия санкции
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