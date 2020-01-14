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У Німеччині – поліцейські рейди в 4 землях: обшукують чеченських ісламістів

Вівторок, 14 січня 2020, 09:59

Німецька поліція у вівторок вранці провела рейди у приміщеннях, пов'язаних з чеченськими ісламістами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter повідомила прокуратура Берліна.

Прокуратура зазначила, що рейди відбулися у столиці Німеччини Берліні та землях Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія та Тюрингія.

"Сьогоднішні обшуки тривають і стосуються підозрюваних чеченського походження з ісламістського середовища", - заявили прокурори у Twitter.

Стверджується, що підозрювані готували акт насильства із серйозною загрозою для держави.

Більше подробиць у прокуратурі пообіцяли після завершення операції.

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