У Німеччині – поліцейські рейди в 4 землях: обшукують чеченських ісламістів

Німецька поліція у вівторок вранці провела рейди у приміщеннях, пов'язаних з чеченськими ісламістами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter повідомила прокуратура Берліна.

Прокуратура зазначила, що рейди відбулися у столиці Німеччини Берліні та землях Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія та Тюрингія.

Z.Zt. werden aufgrund von Ermittlungen der GStA Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, NRW und Thüringen vollstreckt. Weitere Einzelheiten und PM nach Abschluss der Maßnahmen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

"Сьогоднішні обшуки тривають і стосуються підозрюваних чеченського походження з ісламістського середовища", - заявили прокурори у Twitter.

Стверджується, що підозрювані готували акт насильства із серйозною загрозою для держави.

Більше подробиць у прокуратурі пообіцяли після завершення операції.