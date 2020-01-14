В Ірландії призначили дострокові вибори

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар прийняв рішення про проведення дострокових парламентських виборів 8 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Очікується, що сьогодні Варадкар попросить президента Майкла Д. Гіггінса розпустити ірландський парламент. Це ознаменує початок загальної виборчої кампанії.

Варадкар сьогодні вранці виступив перед міністрами на засіданні уряду і оголосив про своє рішення. Пізніше він також проінформує лідерів опозиції.

Уряд меншості на чолі з правоцентристською партією Варадкара Fine Gael управляє Ірландією з 2016 року. Уряд мав трирічну угоду про співпрацю з партією Fianna Fáil Мішеля Мартіна, яка була продовжена до 2020 року через невизначеність, що виникла в результаті переговорів по Brexit.

Оскільки Британія збирається покинути Європейський Союз в кінці цього місяця, Варадкар і Мартін раніше заявляли, що вибори повинні відбутися до травня.

Проте вимога Варадкара до Fianna Fáil про підтримку низки додаткових питань підняла перспективу дострокових виборів після того, як сторони не змогли узгодити коротку законодавчу програму.

Партії Fine Gael і Fianna Fáil лідирують в опитуваннях громадської думки і випереджають своїх конкурентів, що підвищує ймовірність того, що той, хто виграє вибори, очолить новий уряд меншості.