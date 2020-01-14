В Ирландии назначили досрочные выборы

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар принял решение о проведении досрочных парламентских выборов 8 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ожидается, что сегодня Варадкар попросит президента Майкла Д. Хиггинса распустить ирландский парламент. Это ознаменует начало общей избирательной кампании.

Варадкар сегодня утром выступил перед министрами на заседании правительства и объявил о своем решении. Позже он также проинформирует лидеров оппозиции.

Правительство меньшинства во главе с правоцентристской партией Варадкара Fine Gael управляет Ирландией с 2016 года. Правительство заключило трехлетнее соглашение о сотрудничестве с партией Fianna Fáil Мишеля Мартина, которая была продолжена до 2020 года из-за неопределенности, возникшей в результате переговоров по Brexit.

Поскольку Великобритания собирается покинуть Европейский Союз в конце этого месяца, Варадкар и Мартин ранее заявляли, что выборы должны состояться до мая.

Однако требование Варадкара к Fianna Fáil о поддержке ряда дополнительных вопросов подняло перспективу досрочных выборов после того, как стороны не смогли согласовать короткую законодательную программу.

Партии Fine Gael и Fianna Fáil лидируют в опросах общественного мнения и опережают своих конкурентов,что повышает вероятность того, что тот, кто выиграет выборы, возглавит новое правительство меньшинства.