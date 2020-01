Посол ЄС: зміни до Конституції з децентралізації мають відповідати Європейській хартії

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас у своєму Twitter поширив заяву посольства Німеччини від 23 грудня про те, що "зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування, якщо вони відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування та пройшли обговорення з місцевими громадами, служитимуть народу".

"З огляду на політичні події, починаючи з грудня, саме час це ретвітнути, зокрема посилання на Європейську хартію", - написав Маасікас.

Given the political developments since December, it is the right time to retweet this, including the reference to the European Charter. https://t.co/jqCfLgZI6j