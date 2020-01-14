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Посол ЄС: зміни до Конституції з децентралізації мають відповідати Європейській хартії

Вівторок, 14 січня 2020, 19:23

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас у своєму Twitter поширив заяву посольства Німеччини від 23 грудня про те, що "зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування, якщо вони відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування та пройшли обговорення з місцевими громадами, служитимуть народу".

"З огляду на політичні події, починаючи з грудня, саме час це ретвітнути, зокрема посилання на Європейську хартію", - написав Маасікас.

13 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади – і 16 грудня з’явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття "район"; запровадити "округ" та інститут префектів замість держадміністрацій; окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував проведення 24 січня позачергового засідання Верховної ради для розгляду питання децентралізації.

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Маасікас Зеленський
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