Посол ЕС: изменения в Конституцию по децентрализации должны соответствовать Европейской хартии

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маасикас в своем Twitter распространил заявление посольства Германии от 23 декабря о том, что "изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, будут служить народу".

"Учитывая политические события, начиная с декабря, самое время это ретвитнуть, в частности ссылку на Европейскую хартию", - написал Маасикас.

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; создать такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Верховной рады для рассмотрения вопроса децентрализации.