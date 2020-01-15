Посольство Німеччини розкритикувало зміни до Конституції з децентралізації

Посольство Німеччини в Україні розкритикувало новий проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проєкт не відповідає цій вимозі", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter. Дипломати зазначили, що "якість і консенсус важливіші, ніж швидкість".

Зміни в Конституції щодо децентралізації мають зміцнити права громад! Новий проект не відповідає цій вимозі. Якість і консенсус важливіші, ніж швидкість! @verkhovna_rada @APUkraine — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 15, 2020

13 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади – і 16 грудня з’явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття "район"; запровадити "округ" та інститут префектів замість держадміністрацій; окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував проведення 24 січня позачергового засідання Верховної ради для розгляду питання децентралізації.

14 січня посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.