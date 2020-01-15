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Посольство Германии раскритиковало изменения в Конституцию по децентрализации

Среда, 15 января 2020, 10:10

Посольство Германии в Украине раскритиковало новый проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Изменения в Конституцию по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию", - говорится в сообщении посольства в Twitter. Дипломаты отметили, что "качество и консенсус важнее, чем скорость".

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

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