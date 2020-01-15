РФ планує розгорнути "історичну війну" з Польщею у ПАРЄ

Росія має намір домогтися схвалення у ПАРЄ резолюції про "знищення історичної пам’яті" Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це російським ЗМІ, серед яких агентство ТАСС, розповів голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За його словами, делегація РФ у ПАРЄ на майбутніх сесіях має намір активно порушувати тему захисту історичної пам'яті про війну з фашизмом і неприпустимість її фальсифікації, враховуючи заяви Сейму Польщі.

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"Наше завдання — послідовно доносити правду тим, хто не знає, що сьогодні відбувається у Варшаві", - сказав Слуцький. Мета, додав він, полягає в тому, щоб більше політиків в Європі чули "людей мислячих, в тому числі в інститутах громадянського суспільства", і розуміли, "які неприпустимі події там (у Польщі) відбуваються".

Слуцький зазначив, що російська делегація в ПАРЄ може внести проєкт відповідної резолюції, але "для цього треба бути впевненими, що ця резолюція пройде, і ті, хто знищують історичну пам'ять у Варшаві, не будуть торжествувати" в разі відхилення проєкту.

Сейм Польщі 9 січня ухвалив резолюцію у справі маніпулювання фактами та перебріхування історії російськими політиками з метою дискредитації Польщі.

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У резолюції польського Сейму засуджуються "провокаційні й брехливі висловлювання представників вищих органів влади РФ, які намагаються перекласти на Польщу відповідальність за початок Другої світової війни".

Резолюція стала відповіддю на нещодавні заяви президента РФ Владіміра Путіна.

Путін стверджував, що змова західних держав з Адольфом Гітлером проклала шлях до Другої світової війни. Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польський уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Гітлера вислати польських євреїв до Африки. Після цих слів до МЗС Польщі викликали російського посла.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на ці твердження заявив, що президент РФ Владімір Путін неодноразово брехав про Польщу і завжди робив це свідомо.