Канада і Швеція закликали до громадських консультацій щодо змін до Конституції з децентралізації

Канада та Швеція закликали Україну провести всеосяжні громадські консультації щодо нового проєкту закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях посольств Канади та посла Швеції у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Канада поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами Європейської хартії місцевого самоврядування", - зазначили у посольстві Канади.

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

До громадських консультації закликало і посольство Швеції в Україні.

"Реформа децентралізації та місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування є ключовою для європейської інтеграції України. Швеція як головний прихильник реформи децентралізації в Україні заохочує проведення всеосяжних громадських консультацій щодо проєкту №2598", - сказано у повідомленні посольства.

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine’s European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL#2598. https://t.co/e0BhVplEe1 — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 14, 2020

13 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади – і 16 грудня з’явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття "район"; запровадити "округ" та інститут префектів замість держадміністрацій; окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував проведення 24 січня позачергового засідання Верховної ради для розгляду питання децентралізації.

14 січня посол ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав українській владі, що зміни до Конституції щодо гарантій місцевого самоврядування повинні відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування.