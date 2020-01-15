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Канада и Швеция призвали к общественным консультациям по изменениям в Конституцию о децентрализации

Среда, 15 января 2020, 10:55

Канада и Швеция призвали Украину провести всеобъемлющие общественные консультации по новому проекту закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Об этом говорится в официальных сообщениях посольств Канады и посла Швеции в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - отметили в посольстве Канады.

К общественным консультациям призвало и посольство Швеции в Украине.

"Реформа децентрализации и местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления является ключевой для европейской интеграции Украины. Швеция как главный сторонник реформы децентрализации в Украине поощряет проведение всеобъемлющих общественных консультаций по проекту №2598", - говорится в сообщении посольства.

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.

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