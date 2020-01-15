Канада и Швеция призвали к общественным консультациям по изменениям в Конституцию о децентрализации

Канада и Швеция призвали Украину провести всеобъемлющие общественные консультации по новому проекту закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Об этом говорится в официальных сообщениях посольств Канады и посла Швеции в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, которые ограничивают демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - отметили в посольстве Канады.

🇨🇦поділяє занепокоєння багатьох голів місцевої влади, представників громадянського суспільства та експертів стосовно законопроекту № 2598, які обмежують демократичні процеси. Ми закликаємо до інклюзивних громадських консультацій стосовно змін і узгодження з принципами #ECLSG — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) January 15, 2020

К общественным консультациям призвало и посольство Швеции в Украине.

"Реформа децентрализации и местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления является ключевой для европейской интеграции Украины. Швеция как главный сторонник реформы децентрализации в Украине поощряет проведение всеобъемлющих общественных консультаций по проекту №2598", - говорится в сообщении посольства.

Decentralization reform and local self-governance, in line with the ECLSG, is pivotal for Ukraine’s European integration. Sweden, as a main supporter of decentralization reform in Ukraine, therefore encourages inclusive public consultations with regard to DL#2598. https://t.co/e0BhVplEe1 — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 14, 2020

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти - и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

14 января посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил украинской власти, что изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления.