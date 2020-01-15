Путін пропонує закріпити пріоритет Конституції РФ над міжнародними договорами

Президент Росії Владімір Путін запропонував прописати пріоритет Конституції РФ над міжнародними законами і договорами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

Путін сьогодні виступив з посланням до Федеральних зборів РФ і запропонував низку поправок до Конституції.

Одна з них передбачає, що на території Росії вимоги міжнародних договорів "діятимуть тільки в тій частині, в якій вони не суперечать Конституції".

"Вважаю, що прийшов час внести до Основного закону країни деякі зміни, які прямо гарантують пріоритет Конституції Росії в нашому правовому просторі. Що це означає? Це означає буквально наступне: вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії тільки в тій частині, в якій вони не тягнуть за собою обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать нашій Конституції", - сказав Путін.

Серед інших поправок Путін запропонував розширити повноваження Держдуми РФ, зокрема, наділити її правом не тільки погоджувати, але і затверджувати кандидатуру прем'єр-міністра.

Він також заявив, що не проти виключення слова "підряд" з положення про право обиратися президентом РФ не більше ніж на два терміни.

Путін запропонував винести запропоновані поправки на всенародне обговорення, але при цьому заявив, що вони не зачіпають фундаментальних основ Конституції, а значить можуть бути затверджені парламентом через прийняття відповідних конституційних законів.