Путин предлагает закрепить приоритет Конституции РФ над международными договорами

Президент России Владимир Путин предложил прописать приоритет Конституции РФ над международными законами и договорами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Путин сегодня выступил с посланием к Федеральному собранию РФ и предложил ряд поправок в Конституцию.

Одна из них предусматривает, что на территории России требования международных договоров "будут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции".

Среди других поправок Путин предложил расширить полномочия Госдумы РФ, в частности, наделить ее правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Он также заявил, что не против исключения слова "подряд" из положения о праве избираться президентом РФ не более чем на два срока.

Путин предложил вынести предложенные поправки на всенародное обсуждение, но при этом заявил, что они не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом путем принятия соответствующих конституционных законов.