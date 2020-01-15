Влада Рима тимчасово заборонила в'їзд дизельних авто через смог

Влада Рима ввела тимчасову заборону на дизельні автомобілі в місті в певний час доби в рамках боротьби із забрудненням повітря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона введена у вівторок, 14 січня, і сьогодні міська влада оголосила про її продовження як мінімум до п'ятниці. Вона поширюється на всі дизельні автомобілі, крім категорії Євро-6, які найменш забруднюють навколишнє середовище.

Дизельним авто заборонений в'їзд в місто в найбільш завантажені години: з 7:30 до 10:30 і з 16:30 до 20:30.

Міська влада заявила, що заходи необхідні для зниження високих рівнів забруднення, які в даний час перевищують межу смогу.

Цього тижня міста по всій Італії були змушені заборонити в'їзд сотням тисячам транспортних засобів після декількох днів постійного смогу.

Тепла безвітряна погода також вплинула на концентрацію шкідливих речовин і створила так звану "надзвичайну ситуацію зі смогом", десятки міст повідомили, що якість повітря була нижчою за середню за останні два тижні.