Власти Рима временно запретили въезд дизельных авто из-за смога

Власти Рима ввели временный запрет на дизельные автомобили в городе в определенное время суток в рамках борьбы с загрязнением воздуха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Запрет введен во вторник, 14 января, и сегодня городские власти объявили о его продлении как минимум до пятницы. Он распространяется на все дизельные автомобили, кроме категории Евро-6, которые наименее загрязняют окружающую среду.

Дизельным авто запрещен въезд в город в наиболее загруженные часы: с 7:30 до 10:30 и с 16:30 до 20:30.

Городские власти заявили, что меры необходимы для снижения высоких уровней загрязнения.

На этой неделе города по всей Италии были вынуждены запретить въезд сотням тысячам транспортных средств после нескольких дней постоянного смога.

Теплая безветренная погода также повлияла на концентрацию вредных веществ и создала так называемую "чрезвычайную ситуацию со смогом", десятки городов сообщили, что качество воздуха было ниже среднего за последние две недели.