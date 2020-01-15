Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Літак Варшава-Москва з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту

Зеленський розповів Меркель про три нові ділянки розведення на Донбасі

Єврокомісія: правила ЄС мають діяти щодо "Північного потоку-2" без винятків

"Зніміть дуру Йованович": оприлюднене листування Луценка та Зе-команди з помічником Джуліані






Британія виділяє 4 млн фунтів на реформу охорони здоров'я України

Середа, 15 січня 2020, 14:52

Велика Британія виділяє на реалізацію програми з реформи охорони здоров'я України 4 мільйони фунтів стерлінгів до березня 2021 року.

Про це у середу, 15 січня, повідомило посольство Великої Британії в Україні, пише "Європейська правда".

Читайте також
Посли G7 заявили про підтримку впровадження медреформи

"Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проєкту, який фінансує спільно з USAID Ukraine. Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми £4 мільйони до березня 2021 року", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Дипмісія також повідомила про візит посла Мелінди Сіммонс до Центру первинної допомоги в Києві з метою дізнатись про сучасний стан реформ.

"Успіх можливий завдяки подальшій розбудові Національної служби здоров’я, прозорості та ефективності медичної системи", - наголосили у британському посольстві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua