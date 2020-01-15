Британія виділяє 4 млн фунтів на реформу охорони здоров'я України

Велика Британія виділяє на реалізацію програми з реформи охорони здоров'я України 4 мільйони фунтів стерлінгів до березня 2021 року.

Про це у середу, 15 січня, повідомило посольство Великої Британії в Україні, пише "Європейська правда".

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"Британія підтримує реформу охорони здоров’я за допомогою проєкту, який фінансує спільно з USAID Ukraine. Проєкт має на меті допомогти Україні побудувати прозору, підзвітну та ефективну систему охорони здоров'я. Британія виділяє на реалізацію програми £4 мільйони до березня 2021 року", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Дипмісія також повідомила про візит посла Мелінди Сіммонс до Центру первинної допомоги в Києві з метою дізнатись про сучасний стан реформ.

"Успіх можливий завдяки подальшій розбудові Національної служби здоров’я, прозорості та ефективності медичної системи", - наголосили у британському посольстві.