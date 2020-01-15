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Британия выделяет 4 млн фунтов на реформу здравоохранения Украины

Среда, 15 января 2020, 14:52

Великобритания выделяет на реализацию программы по реформе здравоохранения Украины 4 миллиона фунтов стерлингов до марта 2021 года.

Об этом в среду, 15 января, сообщило посольство Великобритании в Украине, пишет "Европейская правда".

"Британия поддерживает реформу здравоохранения с помощью проекта, который финансирует совместно с USAID Ukraine. Цель проекта – помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Великобритания выделяет на реализацию программы 4 млн фунтов в марте 2021 года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипмиссия также сообщила о визите посла Мелинды Симмонс в Центр первичной помощи в Киеве с целью узнать о современном состоянии реформы.

"Успех возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья, прозрачности и эффективности медицинской системы", - отметили в британском посольстве.

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