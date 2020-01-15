Монако відвоює у Середземного моря 6 га землі для будівництва розкішного житла

Монако збирається збільшити свою територію на шість гектарів відповідно до планів відвоювати землі у Середземного моря і побудувати більше розкішних апартаментів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Програма гідронамиву (створення суші в морях, річках чи озерах. - Ред.), вартість якої становить 2 мільярди євро, передбачає будівництво 60 000 квадратних метрів розкішних житлових приміщень, 3000 квадратних метрів торгових площ і нового приватного порту. Проєкт повинен бути завершений у 2021 році.

Французька промислова група Bouygues побудувала стіну довжиною 500 метрів з 17 бетонних камер, що відкачують морську воду, і привезе 450 000 кубометрів піску з Сицилії, щоб заповнити осушену територію.

Наступний етап, який триватиме до жовтня 2020 року, буде включати стабілізацію грунту з використанням техніки.

Будівництво в такому масштабі обов'язково вплине на життя місцевих тварин і рослин, але місцева влада стверджує, що намагалися звести негативні наслідки до мінімуму.

"Звичайно, створення платформи в шість гектарів в морі означає, що ви повинні видалити частину природного середовища. Те, що ми намагалися зробити, - це створити в рамках нової інфраструктури шляхи для повернення флори і фауни якомога швидше", - сказав представник місцевої влади.

Монако залишалося найдорожчим ринком нерухомості у світі в 2018 році. Середні ціни на житло тут виросли на 18% до 48 800 євро за квадратний метр, на 10% вище, ніж в Гонконзі, і на 96% вище, ніж в Нью-Йорку.