Монако отвоюет у Средиземного моря 6 га земли для строительства роскошного жилья

Монако собирается увеличить свою территорию на шесть гектаров в соответствии с планами отвоевать земли у Средиземного моря и построить более роскошных апартаментов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Программа гидронамыва (создания суши в морях, реках или озерах. - Ред.), стоимость которой составляет 2 млрд евро, предусматривает строительство 60 тыс. квадратных метров роскошных жилых помещений, 3 тыс. квадратных метров торговых площадей и нового частного порта. Проект должен быть завершен в 2021 году.

Французская промышленная группа Bouygues построила стену длиной 500 метров из 17 бетонных камер, откачивает морскую воду и привезет 450 тыс. кубометров песка с Сицилии, чтобы заполнить осушенную территорию.

Следующий этап, который продлится до октября 2020 года, будет включать стабилизацию грунта с использованием техники.

Строительство в таком масштабе обязательно повлияет на жизнь местных животных и растений, но местные власти утверждают, что пытались свести негативные последствия к минимуму.

"Конечно, создание платформы в шесть гектаров в море означает, что вы должны удалить часть природной среды. То, что мы пытались сделать, - это создать в рамках новой инфраструктуры пути для возвращения флоры и фауны как можно скорее", - сказал представитель местной власти.

Монако оставалось самым дорогим рынком недвижимости в мире в 2018 году. Средние цены на жилье здесь выросли на 18%, до 48,8 тыс. евро за квадратный метр, что на 10% выше, чем в Гонконге, и на 96% выше, чем в Нью-Йорке.