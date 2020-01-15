Україна готова брати повноцінну участь у системі закупівель НАТО

Україна активізувала зусилля з метою приєднання до послуг та партнерств Агенції НАТО з підтримки і постачання (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Україна матиме повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося 14-15 січня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі на зустрічах із керівництвом НАТО української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитром Кулебою.

"Система закупівель Агенції НАТО з підтримки і постачання — це своєрідний натівський ProZorro. Участь України у цій системі зробить сильнішою і Україну, і НАТО. Це вписується в логіку дій Уряду із створення нових можливостей для українських експортерів", - цитує Кулебу служба віцепрем'єр-міністра.

"По суті, йдеться про євроатлантичну інтеграцію української оборонної промисловості", - каже він.

Урядовець пояснив, що таким чином Україна зможе повноцінно інтегруватися у систему закупівель Альянсу. Крім того, українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО та продавати свою продукцію іноземним замовникам, а також наближатися до стандартів Альянсу.

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Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді звернулася до високопосадовців Альянсу з проханням відрядити до України спеціалістів для проведення консультацій з користування системою закупівель, яку використовує NSPA.

"Ми плануємо провести у лютому-березні 2020 року семінар з представниками української оборонної промисловості щодо порядку безкоштовної реєстрації українських підприємств в електронному каталозі NSPA для виробників оборонної продукції", - пояснила Панаіотіді.

Заступник міністра зазначила, що нині комплексна трансформація та масштабні реформи оборонно-промислового комплексу України відкривають нові можливості для виробників. Вона також запропонувала організувати виставку можливостей та досягнень окремих підприємств оборонної промисловості України в штаб-квартирі НАТО у 2020 році.

"Такий захід, з одного боку, сприятиме підвищенню рівня поінформованості спільноти НАТО про потенціал оборонно-промислового комплексу України, з іншого – збільшить шанси залучення вітчизняних підприємств до виконання контрактів для потреб Альянсу", - додала Панаіотіді.