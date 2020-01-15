Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

Украина активизировала усилия с целью присоединения к услугам и партнерствам Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе на встречах с руководством НАТО украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и снабжению - это своеобразный натовский ProZorro. Участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров", - цитирует Кулебу служба вице-премьер-министра.

"По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - говорит он.

Чиновник пояснил, что таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок Альянса. Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянсу.

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

"Мы планируем провести в февриале-марте 2020 года семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - пояснила Панаиотиди.

Заместитель министра отметила, что в настоящее время комплексная трансформация и масштабные реформы оборонно-промышленного комплекса Украины открывают новые возможности для производителей. Она также предложила организовать выставку возможностей и достижений отдельных предприятий оборонной промышленности Украины в штаб-квартире НАТО в 2020 году.

"Такая мера, с одной стороны, будет способствовать повышению уровня осведомленности сообщества НАТО о потенциале оборонно-промышленного комплекса Украины, с другой - увеличит шансы привлечения отечественных предприятий к выполнению контрактов для нужд Альянса", - добавила Панаиотиди.