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В результаті ударів РФ і Асада в Сирії загинули 18 мирних жителів

Четвер, 16 січня 2020, 08:07

Щонайменше 18 мирних жителів загинули в результаті авіаударів, завданих по ринку і промисловій зоні в утримуваному сирійськими повстанцями місті Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Базована у Британії Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що в середу бомбардувань зазнали жвавий ринок Аль-Халь і промислова зона в місті Ідліб.

За даними правозахисників, серед постраждалих були діти і рятувальники.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що удари були завдані російськими і сирійськими урядовими літаками, незважаючи на перемир'я, укладене раніше в цьому місяці за посередництва Росії і Туреччини.

Про-опозиційне інформаційне агентство Step повідомило, що інші райони в провінції Ідліб також були атаковані.

Ідліб - столиця однойменної північно-західної провінції і останній оплот повстанських угруповань.

Ні сирійський уряд, ні його російські союзники поки ніяк не прокоментували останні авіаудари.

Перемир'я, укладене за посередництва Туреччини і Росії, повинно було вступити в силу в неділю.

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