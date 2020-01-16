В результате ударов РФ и Асада в Сирии погибли 18 мирных жителей

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесенных по рынку и промышленной зоне в удерживаемом сирийскими повстанцами городе Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Базирующаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в среду бомбардировкам подвергались оживленный рынок Аль-Халь и промышленная зона в городе Идлиб.

По данным правозащитников, среди пострадавших были дети и спасатели.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что удары были нанесены российскими и сирийскими правительственными самолетами, несмотря на перемирие, заключенное ранее в этом месяце при посредничестве России и Турции.

О-оппозиционное информационное агентство Step сообщило, что другие районы в провинции Идлиб также были атакованы.

Идлиб - столица одноименной северо-западной провинции и последний оплот повстанческих группировок.

Ни сирийское правительство, ни его российские союзники пока никак не прокомментировали последние авиаудары.

Перемирие, заключенное при посредничестве Турции и России, должно было вступить в силу в воскресенье.